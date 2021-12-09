بالوثيقة .. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعطي منحة مجانية لذوي الشهداء في الجامعات والكليات الأهلية

2021/12/09 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مؤسسة الشهداء ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت اعطاء منحة مجانية لذوي الشهداء في الجامعات والكليات الأهلية./انتهى9

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