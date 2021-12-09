2021/12/09 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأميركية "أف دي أيه"، الخميس، الإذن بالاستخدام الطارئ للجرعة المعززة من لقاح شركتي "فايزر/بيونتيك" للمراهقين بعمر 16 و17 عاما، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19، مع انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

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