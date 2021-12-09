2021/12/09 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمى -------------------------------------------------------------------------------- فى 10 ديسمبر 1948 ، تم اعتماد الميثاق العالمى لحقوق الانسان .



أليست حقيقة مؤسفة ، أن العالم كله ، بعد ثلاثة وسبعين عاما ، من وجود هذا الميثاق ، ما زال يشهد أشكال ودرجات مختلفة ، من انتهاكات صارخة ، لبنود الميثاق العالمى لحقوق الانسان .



بل اننى أزعم من متابعتى لأخبار كوك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- حقوق الانسان - محنطة فى المتاحف - منى حلمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- حقوق الانسان - محنطة فى المتاحف - منى حلمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).