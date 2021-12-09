2021/12/09 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#منى_حلمى -------------------------------------------------------------------------------- فى 10 ديسمبر 1948 ، تم اعتماد الميثاق العالمى لحقوق الانسان .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- حقوق الانسان - محنطة فى المتاحف - منى حلمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#منى_حلمى -------------------------------------------------------------------------------- فى 10 ديسمبر 1948 ، تم اعتماد الميثاق العالمى لحقوق الانسان .
أليست حقيقة مؤسفة ، أن العالم كله ، بعد ثلاثة وسبعين عاما ، من وجود هذا الميثاق ، ما زال يشهد أشكال ودرجات مختلفة ، من انتهاكات صارخة ، لبنود الميثاق العالمى لحقوق الانسان .
بل اننى أزعم من متابعتى لأخبار كوك ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- حقوق الانسان - محنطة فى المتاحف - منى حلمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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