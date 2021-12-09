توب 5: حريق مقر حركة النهضة في تونس.. والصين تتوعد مقاطعي الأولمبياد

2021/12/09 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حريق المقر الرئيسي لحركة النهضة التونسية، ومواصلة ولي عهد السعودية جولته الخليجية في قطر والبحرين، مرورًا بفيديو مسرّب يطيح بمستشارة رئيس وزراء بريطانيا، وتهديد الصين لأستراليا وبريطانيا وكندا وأمريكا بـ"دفع ثمن" مقاطعة الأولمبياد، وصولا إلى كشف الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاصيل محنتها الصحية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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