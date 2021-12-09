وزير خارحية اسرائيل يبحث في القاهرة تعزيز العلاقات و ملفات السلام وايران

2021/12/09 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (يسار) يسلم نظيره المصري سامح شكري إحدى القطع الأثرية المصرية المسروقة التي تم تهريبها إلى إسرائيل وإعادتها إلى مصر، خلال اجتماع في قصر التحرير في القاهرة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 © اف ب محمد حسام القاهرة (أ ف ب) – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس […]

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