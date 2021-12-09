2021/12/09 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعغادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، الحجر الذي خضع له منذ الثلاثاء الماضي إثر مخالطته مسؤولاً إممياً مصاباً بفيروس كورونا.وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، أن "الأمين العام للأمم المتحدة غادر الحجر الصحي بعد أن أجرى فحص كوفيد- 19"، مبينا أن "نتيجة الفحص كانت سلبية".من ناحيته رفض الأمين العام للأمم المتحدة الذي تلقى مؤخرا جرعته الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد- 19، الإدلاء بأي تصريحات عند مدخل مجلس الأمن الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للأمم المتحدة يغادر الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للأمم المتحدة يغادر الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).