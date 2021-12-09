تحالف ’العزم’: من حقنا تقديم مرشح لرئاسة البرلمان

2021/12/09 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال القيادي في تحالف "العزم" محمد العبد ربه، الخميس، إن تحالفه له الحق في تقديم مرشح لرئاسة البرلمان، بعد انضمام عدد من الكتل السياسية إليه، وتحقيق عدد مقاعد يقترب من المقاعد التي يمتلكها تحالف "تقدم".

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وقال العبد ربه للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (9 كانون الأول 2021)، إن "العمل السياسي يعتمد على الكتل النيابية، والتحالفات وكل مشروع سياسي يبدأ فهو بحاجة إلى عدد من النواب، ليؤهله للمشاركة في قرارات وتشريعات مجلس النواب، وكذلك المشاركة في الحكومة والمناصب التي ستؤول إليه، ولذلك نحن وصلنا إلى عدد لا بأس به، ومن الممكن أن ننافس فيه داخل قبة البرلمان، أو الاتفاقات السياسية".

وأضاف، "ننتظر بعض المستقلين، وغالبيتهم من الممكن أن ينضوون معنا".

وتابع، أن "تحالف العزم يقترب من عدد المقاعد التي يمتلكها تحالف تقدم، وهذين التحالفين من الممكن أن يسعون إلى المناصب التي ستكون من حصة المكون السني، مثل رئاسة البرلمان والوزرات".

وأكد أنه "ليس هناك فوارق كبيرة بين تحالفي العزم وتقدم، بل إن الفارق أصبح خمسة أو ستة، وقد يتلاشي في المستقبل القريب، بعد انضمام المستقلين، ولذلك من حق تحالفنا، تقديم مرشحه إلى رئاسة البرلمان، لكن لغاية الآن لم نبحث هذا الأمر، بل لدينا أهداف مشتركة، وننتظر المصادقة على النتائج والجلسة الأولى للتحرك في هذا الإطار".

وأعلن تحالف "العزم" بزعامة خميس الخنجر، عن تحالفه الجديد المفاوض في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه يتكون من 34 نائباً.

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وقال بيان للتحالف خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره "ناس"، (9 كانون الاول 2021)، "قررنا تشكيل تحالف سياسي ’منسجم وقوي’ من 34 نائباً وقابل للزيادة".

واضاف بيان التحالف "ندعم حق عودة النازحين الى منازلهم دون قيد او شرط وتعوضيهم".

وتابع "نمضي نحو حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن اعادة بناء المناطق المحررة من قبل اموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها".

وشدد بيان تحالف "العزم" على أن "خميس الخنجر هو المكلّف الوحيد رسمياً بالتفاوض في قرارات التحالف".

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