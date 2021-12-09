الماء مقابل السياسة!.. غرابة جديدة في العراق وتحذيرات من

2021/12/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان المنحل علي البديري، اليوم الخميس، من جعل ملف المياه سياسي مرتبط بشخصيات لها مصالح مع دولتي المنبع والروافد، على حد قوله.وقال البديري، لـ(بغداد اليوم)، ان "ملف المياه سياسي مرتبط بشخصيات لها مصالح مع دولتي المنبع والروافد، خصوصاً ان ملف المياه سياسي 100%، و كل الحكومات المتعاقبة اهملت بشكل كبير ملف المياه الذي هو مهم لارتباطه بالحالة الاقتصادية وتشغيل الايادي العاطلة".وبين ان "تأثير هذا الملف بدا واضحا عندما اعلن العراق اكتفاءه الذاتي من بعض المحاصيل التي كانت تستورد من هذه الدول والتي شعرت بالخطر باكتفاء العراق وعدم تهريب عملته الصعبة ، وبدأت الحرب علانية بتقليل حصة العراق وقطع الروافد، ولهذا الامور، ان بقت هكذا دون حلول ناجعة، يبقى الملف من سيء الى اسوأ".

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