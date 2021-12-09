حكومة الديوانية تنتقد طريقة بغداد في توزيع المشاريع

2021/12/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

انتقدت حكومة الديوانية المحلية، اليوم الخميس، طريقة الحكومة الاتحادية في توزيع المشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الاقاليم، فيما أكدت اعتمادها هذا النهج الرغم من ادعائها العكس.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "المشاريع في وقت إقرار الموازنة العامة تكون من فان المشاريع الكبيرة تكون من حصص الوزارات وبالتالي تكون ضمن خططها الوزارية".

وأضاف ان "المشاريع الصغيرة تدرج ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، وعلى سبيل المثال لو جمعنا المشاريع الوزارية في الديوانية ستصل كلفتها أكثر من 500 مليون دولار بينما مشاريع تنمية الاقاليم لا تتجاوز 150 مليون دولار".

وأشار الشعلان إلى انه "جميع المشاريع الوزارية متوقفة ومتلكئة على عكس مشاريع تنمية الاقاليم"، لافتاً إلى ان "الحكومة تدعي انها تتعامل ضمن اللامركزية وان الحقيقة عكس هذا فهي تقوي المركز وتضعف المحافظات".

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