ناشئو العراق يودعون بطولة غرب آسيا

2021/12/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ودع منتخب ناشئة العراق بطولة غرب آسيا بخسارته القاسية اليوم امام البلد المضيف السعودية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الخليج.انتهى الشوط الاول سلبيا و ظهر منتخبنا بصورة غير منظمة و أفضلية سعودية واضحة.الشوط الثاني بدأ الانهيار سريعا بالدقيقة 49 لما سجل كابتن السعودية فرح الشمراني الهدف الاول و استمر ضغط السعودية ليسفر عن طرد مدافع العراق سجاد ناظم و اضاف نفس الاعب فرح الشمراني الهدف الثاني بالدقيقة 60 و لم تكن هناك ردة فعل لمنتخبنا ليعمق نايف البشير جراح المنتخب بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 85.و بهذه الخسارة القاسية ودع المنتخب العراقي البطولة بأداء أسوء من نتيجة الخسارة من السعودية.

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