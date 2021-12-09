2021/12/09 | 21:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KKf7ilJvRNE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل أهالي قضاء القاسم يشكون تردي الواقع الخدمي وتلكؤ إنجاز المشاريع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل أهالي قضاء القاسم يشكون تردي الواقع الخدمي وتلكؤ إنجاز المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).