ثلاثة الاف شرطي تركي سيشاركون في دعم سلامة وامن بطولة كأس العالم في قطر

2021/12/09 | 21:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 3 آلاف شرطي تركي سيشاركون في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.وأكد صويلو في تصريح له اليوم باالعاصمة التركية انقرة أن بلاده ستبعث بـ 3 آلاف شرطي من قوات مكافحة الشغب إلى قطر التي تستضيف البطولة بين 21 تشرين الثاني ولغاية 18 كانون الأول 2022، لافتا إلى إمكانية رفع هذا العدد، ومواصلة الجانبين التركي والقطري المشاورات في هذا الإطار.وكانت قطر قد اجرت في وقت سابق تمرينا عسكريا يحاكي تأمين استضافة بطولتي كأس العرب في قطر 2021 وكأس العالم 2022 شاركت فيه 13 دولة بينها تركيا وهو الأول من نوعه ./انتهى

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