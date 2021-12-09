"إيرباص" تستعين باستشارة قانونية في خلافها مع "الخطوط القطرية"

2021/12/09 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة "إيرباص"، في بيان الخميس، أنها تلجأ إلى استشارة قانونية فيما يخص خلافها مع الخطوط الجوية القطرية.

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