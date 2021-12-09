بعدما أثار جدلا واسعًا.. الأردن يسحب فيلم

2021/12/09 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أثار جدلا واسعا إثر عرضه في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان، الذي أقيم مؤخرا في الأردن، أعلنت الهيئة الملكية للأفلام سحب فيلم "أميرة" من ترشيحات الأردن لجائزة الأوسكار.

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