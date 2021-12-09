طهران تفرض عقوبات على افراد ومؤسسات امريكية

2021/12/09 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت إيران، اليوم الخميس، عقوبات على أفراد ومؤسسات أمريكية ردًا على عقوبات أعلنتها واشنطن، الثلاثاء، ضدّ 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًا.

وأعلن نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب عبادي عن “قائمة جديدة بأفراد ومؤسسات أمريكية متورّطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومُعاقبة من قبل إيران وستُنشر قريبًا”.

وقالت وكالة “ميزان” الرسمية للسلطة القضائية، أن غريب آبادي “اتهم الولايات المتحدة باستخدام العقوبات بذرائع كاذبة لحقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية دون جدوى”.

وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر، الثلاثاء، إن “وزارة الخزانة الأمريكية “ستواصل محاربة الاستبداد” وتعزيز “محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية”.

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