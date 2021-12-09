اتفاق بين مقتدى الصدر ومسعود بارزاني

2021/12/09 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع

رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود

برزاني، الخميس، على تفعيل الحوار

الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما

يضمن مصالح البلد والشعب.





وقال المكتب الخاص للصدر

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