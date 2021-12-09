بالصور:العتبة الحسينية تشارك بتشييع ودفن جثامين 41 ايزيديا قتلهم داعش الارهابي عام 2014

2021/12/09 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة في عملية تشييع ودفن جثامين 41

شهيدا من المكون الايزيدي الذين اعدموا

على يد عصابات داعش الارهابية في منتصف

اب 2014 فيما اثنى الزعيم الديني

للايزيديين بالعال

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