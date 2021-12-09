قيادات عسكرية في كركوك تبحث مع البيشمركة تنفيذ عمليات مشتركة بمناطق الفراغ الامني

2021/12/09 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق ركن علي الفريجي ،مع نائب قائد قوات البيشمركة جعفر شيخ مصطفى وامين عام البيشمركة الفريق جبار ياور وقيادات عسكرية ،تنفيذ عمليات مشتركة بمناطق الفراغ الامني بين مدينة كركوك والمناطق المحادده مع اقليم كردستان في اطراف اقضية الطوز وداقوق ونواحي قره اهنجير وشوان .واكد مصدر امني ان الاجتماع شهد تفاهمات مشتركة في الحرب على داعش وتركيز العمليات بمناطق الفراغ الامني دون السماح لتقدم البيشمركة تجاه المناطق المحادده لكركوك ./انتهى

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