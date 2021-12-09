2021/12/09 | 21:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fJGL-3z_T4s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستقلون ينضمون للتيار الصدري في واسط) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستقلون ينضمون للتيار الصدري في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).