2021/12/09 | 21:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستقلون ينضمون للتيار الصدري في واسط) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fJGL-3z_T4s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستقلون ينضمون للتيار الصدري في واسط) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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