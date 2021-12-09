الكهرباء تعلن انحسار إطلاق الغاز الإيراني المورد للعراق من جديد

2021/12/09 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، نحسار اطلاقات الغاز المورد للعراق من ايران.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم): "أثبتت وزارة الكهرباء خلال عام 2021 عن إرادةً قوية بجهود ابناءها في مواجهة جميع التحديات والصعوبات التي عرقلت عملها كمؤسسة خدمية رسمت ونفذت خططاً ومشاريعَ تعجز اي مؤسسة حكومية طموحة في اكثر الدول إستقراراً على تحقيقها ضمن التوقيتات ذاتها".

وأضاف: "وما نجاحها في أضافة 3000 ميغاواط إضافية خلال الأشهر الاخيرة رغم زيادة الطلب وعمليات الرهاب والتخريب على بناها التحتية إلا دليلاً جديداً على عمق اصرارها في برهنة جدية عملها وإستثنائية منجزاتها".

وتابع البيان: "لكن وبالنظر للتغييرات التي تطرأ على سوق النفط العالمي بصورة مستمرة ، تجددت انحسارات إطلاق الغاز الإيراني المورد عن محطاتنا والتي بدت واضحةً على ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ، خصوصاً بعد دخول المنظومة الوطنية فترة الأحمال الشتوية".

وبينت، أنه "بالرغم من وجود إتفاقات مسبقة مع الجمهورية الاسلامية في ايران على تزويدنا بـ 70 مليون متر مكعب من الوقود صيفاً ، و 50 مليون متر مكعب منه شتاءً ، وهو ما يسد الحاجة الفعلية ، إلا إن الإنحسار الذي وصل الى 8.5 مليون متر مكعب بدأ يؤثر سلباً على عمل محطاتنا ، مسبباً تراجع الإنتاج وخسارة مايقارب 3400 ميغاواط".

وأكمل بالقول: "وكعادتها في مواجهة الطروف الطارئة ، فإن وزارة الكهرباء دخلت في مفاوضات جادة مع الجانب الايراني لحثه على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين ، وسعيها دؤوب في مواصلة الضغط لرفع معدلات الغاز المجهز لسد الحاجة الملحة في ظل عدم إكتمال الخطة الوقودية المحلية"، مردفة: "علماً ان التعاون قائم مع وزارة النفط وهم يجتهدون لتعويض ما فقدته المنظومة من غاز والتنسيق عالٍ لايجاد حلول بديلة وعاجلة لسد الحاجة من الوقود المطلوب وتحسين التجهيز بالطاقة".

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