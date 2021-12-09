وزارة الكهرباء: المنظومة الوطنية تواجه تحديات متجددة وإضافية بإنحسار اطلاقات الغاز المورد

2021/12/09 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت وزارة الكهرباء ان المنظومة الوطنية تواجه تحديات متجددة وإضافية بإنحسار اطلاقات الغاز المورد .وذكرت الوزارة في بيان انه بالنظر للتغييرات التي تطرأ على سوق النفط العالمي بصورة مستمرة ، تجددت انحسارات إطلاق الغاز الإيراني المورد عن محطاتنا والتي بدت واضحةً على ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ، خصوصاً بعد دخول المنظومة الوطنية فترة الأحمال الشتوية .واوضحت انه بالرغم من وجود إتفاقات مسبقة مع ايران على تزويدنا ب ٧٠ مليون متر مكعب من الوقود صيفاً ، و ٥٠ مليون متر مكعب منه شتاءً ، وهو ما يسد الحاجة الفعلية ، إلا إن الإنحسار الذي وصل الى ٨,٥ مليون متر مكعب بدأ يؤثر سلباً على عمل محطاتنا ، مسبباً تراجع الإنتاج وخسارة مايقارب ٣٤٠٠ميگاواط .واضاف البيان ان وزارة الكهرباء دخلت في مفاوضات جادة مع الجانب الايراني لحثه على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين ، مشيرا الى ان التعاون قائم مع وزارة النفط وهم يجتهدون لتعويض ما فقدته المنظومة من غاز والتنسيق عالٍ لايجاد حلول بديلة وعاجلة لسد الحاجة من الوقود المطلوب وتحسين التجهيز بالطاقة ./انتهى9

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