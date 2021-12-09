وزير الدفاع الأميركي يؤكد تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل

2021/12/09 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، لا سيما في مجال الدفاع الجوي.

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