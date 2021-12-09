2021/12/09 | 22:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r9e1xrEEHhk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الذكرى الرابعة للانتصار على الارهاب.. وخروقات امنية متذبذبة تضرب البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الذكرى الرابعة للانتصار على الارهاب.. وخروقات امنية متذبذبة تضرب البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).