2021/12/09 | 22:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nC7wnwTLrXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فهد الجبوري: التيار الصدري عرض على الحكمة وزارتين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فهد الجبوري: التيار الصدري عرض على الحكمة وزارتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).