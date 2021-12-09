البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيندورة شهداء الضفة الفلسطينية - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2021/12/09 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين ■-;- عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دورة اجتماعات، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، ناقش فيها القضايا المدرجة على جدول أعماله، والتقارير المقدمة من دوائر الاختصاص في اللجنة المركزية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وفي ختام أعماله أصدر بلاغاً سياسياً، فيما يلي نصه كاملاً:1)■-;- يثمّن المكتب السياسي ما شهده اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا (29/11) من تقدم ملموس واتساع دا ......





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