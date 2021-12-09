عرض الكتب: الهوّية والصراع الاجتماعي في السودان - تاج السر عثمان

2021/12/09 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان عرض الكتب : الكتاب : الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان المؤلف : تاج السر عثمان الحاج : الناشر : الخرطوم : دار المصورات للنشر والطباعة والتوزيع، 2021 م .108 ص ، 22 سم تناول الكتاب تجليات صراع الهوّية منذ فجر الحركة الوطنية السودانية، والهوّية كنتاج لتطور تاريخي وانصهار قومي ، والأثار التي ترتبت علي نقض العهود والمواثيق علي صراع الهوّية ، وسياسة الاستعمار "فرق ......





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