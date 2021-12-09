وزير الطاقة السعودي يترأس الاجتماع الـ107 لمجلس وزراء

2021/12/09 | 22:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، اليوم الخميس، اجتماعه السابع بعد المائة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بحضور أعضاء مجلس وزراء المنظمة.وافتتح …

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