اثناء تأديتهم الواجب.. تعرض كادر كهرباء كربلاء لاطلاق نار

2021/12/09 | 22:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث تسبب باصابة المهندس حسين خضير مسؤول القطاع وم.ر حرفين علي جبار بجروح نقلا على اثرها للمستشفى.ص

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