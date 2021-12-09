المرور تعلن افتتاح مجسر الرستمية الحديدي

2021/12/09 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن افتتاح مجسر الرستمية الحديدي.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتأريخ ٢٠٢١/١٢/٩ تم افتتاح مجسر الرستمية الحديدي على جانبي الجسر الكونكريتي القديم والمنفذ من قبل شركة سعد العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة".وأضافت أن "الافتتاح جاء لتخفيف اعباء الزخم المروري الحاصل ضمن المنطقة لاسيما المدخل الجنوبي لمحافظة بغداد مع الاشارة إلى إن الجسر القديم متعرض إلى اضرار كبيرة وسيتم العمل على انجازه".

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