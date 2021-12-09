وزير الدفاع الإسرائيلي: حوار مع واشنطن حول الاستعداد العسكري لمواجهة نووي إيران

2021/12/09 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إنه يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ولوقف طموحاتها النووية.

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وجاء تصريح غانتس خلال لقائه بنظيره الأمريكي لويد أوستن في البنتاغون.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي إنه قلق للغاية من أنشطة إيران النووية والافتقار إلى تواصل دبلوماسي بناء.

وأضاف أنه في حال أخفقت السياسة الحالية الخاصة بإيران، فإن بايدن قالها بوضوح "مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى".

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