2021/12/09 | 22:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تؤكد اتخاذها جملة اجراءات لتوفير مادة الحنطة لمنع تداعيات اي أزمة مقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/09 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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