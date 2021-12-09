العراق يتأثر بمنخفض جوي ممطر.. ومتنبئ يحدد موعد دخوله الأجواء

2021/12/09 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، حالة الطقس خلال الاسبوع المقبل في كافة مدن العراق.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم) إنه "مع اقترابنا من منتصف شهر 12 ستندفع حالات جوية ممطرة متتابعة تستمر على فترات وتشمل كافة المدن، ومدن شمال العراق ستكون الاعلى كمية".

وبين أن "تفاصيل حالة الطقس للاسبوع المقبل ستكون كالأتي:

1- مرتفع جوي يسيطر على اجواء عموم منطقتنا بمساحة تمتد من غربب افريقيا مرورا بالشام والعراق وحتى شمال اسيا وروسيا مما يعني استقرار تام و كتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية نشطة احيانا خلال النهار ، ربما تثيرة الغبار على فترات وبرودة الاجواء خلال هذه الليلة والليالي المقبلة .

2- هذا الاستقرار يستمر لغاية قبل نهاية الاسبوع المقبل، حيث تتاثر مناطق العراق بمنخفض جوي ممطر مصحوب بجبهه هوائية باردة

3- يجلب لنا حالة جوية ممطرة..



سنتابعها ونوافيكم بالتحديثات".

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