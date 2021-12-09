ضبط قنابر هاون وصواريخ في تلعفر

2021/12/09 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية قنابر هاون وصواريخ في تلعفر غرب نينوى.وذكر بيان للمديرية انه على ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ التي اكدت وجود كدساً للاسلحة والاعتدة في قرية طولباش التابعة لناحية تلعفر غربي نينوى تمكنت المفارز مع قوة برية من الاستيلاء عليه وضبط بداخله6 قاذفات RBG7 ، و 40 قنبرة هاون و 4 رمانات هجومية بالاضافة الى صاروخ كراد ./انتهى9

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