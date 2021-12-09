العراق والكويت يبحثان عددا من القضايا والمواضيع الثنائية التي تهم البلدين الشقيقين

2021/12/09 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي مع وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مكتبه بقصر بيان.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان الصافي قدم في مستهل اللقاء التهنئة إلى الشيخ محمد الصباح لمناسبة نيل ثقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و تسنمه منصب وزير شؤون الديوان الأميري.وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث عدد من القضايا والمواضيع الثنائية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل تكثيف الجهود لتطوير وتعضيد العلاقات الثنائية.من جانبه اثنى الشيخ محمد الصباح على الانتخابات الأخيرة متمنياً للعراق النجاح والازدهار./انتهى9

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