2021/12/09 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، صحة تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، التي زعم فيها أن إيران حصلت مؤخراً على ثلاثة مليارات ونصف دولار كانت مجمدة بموجب العقوبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رفع العقوبات عن أموال مجمدة".. الخارجية الأميركية تنفي صحة المزاعم الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رفع العقوبات عن أموال مجمدة".. الخارجية الأميركية تنفي صحة المزاعم الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).