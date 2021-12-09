2021/12/09 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s-UZ_CqVZSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اياد الجبوري: المناصب والزعامات لم تناقش ضمن تحالف العزم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اياد الجبوري: المناصب والزعامات لم تناقش ضمن تحالف العزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).