وزير دفاع إسرائيل يبحث مع نظيره الأمريكي

2021/12/09 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه "قلق للغاية" بشأن تصرفات الحكومة الإيرانية في الأشهر الأخيرة، مُشيرًا إلى "استفزازها المستمر وافتقارها للمشاركة الدبلوماسية البناءة".

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