فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة - زهير الخويلدي

2021/12/09 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمة:" لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود." المادة 91حقوق الإنسان هي ضمانات أخلاقية معينة.



تبحث هذه المقالة في الأساس الفلسفي ومحتوى عقيدة حقوق الإنسان.



يتكون التحليل من خمسة أقسام وخاتمة.



يقيِّم القسم الأول الأهمية المعاصرة لحقوق ا ......





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