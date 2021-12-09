احتراق مطعم ’الحاج’ في مدينة الصدر بالكامل

2021/12/09 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض مطعم "الحاج" في مدينة الصدر، ليل الخميس، إلى حريق هائل.

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وأفاد مصدر محلي لـ"ناس"، (9 كانون الأول 2021)، بأن "حريقاً ضخماً التهم مطعم الحاج في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى هرع فرق الإطفاء لإخماد النيران ومنع توسعها إلى الأبنية المجاورة".

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