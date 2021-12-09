المرور تعلن افتتاح مجسر في بغداد

2021/12/09 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، افتتاح مجسر الرستمية الحديدي لتخفيف الزخم المروري الحاصل ضمن المنطقة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (9 كانون الاول 2021)، أنه "بتأريخ ٢٠٢١/١٢/٩ تم افتتاح مجسر الرستمية الحديدي على جانبي الجسر الكونكريتي القديم والمنفذ من قبل شركة سعد العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة".

وأضاف البيان، ان "الافتتاح جاء لتخفيف اعباء الزخم المروري الحاصل ضمن المنطقة لاسيما المدخل الجنوبي لمحافظة بغداد مع الاشارة إلى إن الجسر القديم متعرض إلى اضرار كبيرة وسيتم العمل على انجازه".

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