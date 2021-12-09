بفوزه المثير على أتالانتا.. فياريال يكمل عقد ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا

2021/12/09 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل فياريال الإسباني عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2، بعدما كان متقدماً بثلاثية نظيفة، الخميس، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

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