من التراث : طقوس وأغاني عيد القديسة الشهيدة بربارة ! - مريم نجمه

2021/12/09 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه أغنية شعبية في عيد البرْبارة "من التراث : أعياد شعبية : أغنية شعبية :جايي علْ بربارة أعملِّك زيارة ما راحْ تعرفيني يا ستي الختيارة .



ما بفرْجيكي وجّي غير لا تعبّيلي الِإجي * وما تلاقيلي حِجّي بروح لعند الجارة .



- - التيتا الختيارة : مين إنتِ؟أنا إبنو لَ نجيب أنا إبنو لَ حبيب أنا إبنو لَ أديب أنا إبن الجارة .



شويّة قمح طعميني وحطّي ......





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