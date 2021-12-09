من التراث : طقوس وأغاني عيد القديسة الشهيدة بربارة ! - مريم نجمه

#مريم_نجمه أغنية شعبية في عيد البرْبارة "من التراث : أعياد شعبية : أغنية شعبية :جايي علْ بربارة أعملِّك زيارة ما راحْ تعرفيني يا ستي الختيارة .
ما بفرْجيكي وجّي غير لا تعبّيلي الِإجي * وما تلاقيلي حِجّي بروح لعند الجارة .
- - التيتا الختيارة : مين إنتِ؟أنا إبنو لَ نجيب أنا إبنو لَ حبيب أنا إبنو لَ أديب أنا إبن الجارة .
شويّة قمح طعميني وحطّي ......
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