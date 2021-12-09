2021/12/09 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أغلقت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، صيدلية الفيحاء في ذي قار بسبب بيع الأدوية بأسعار أرخص من الصيدليات الأخرى، ومنحها مجاناً لبعض الفئات محدودي الدخل.

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وقال صاحب الصيدلية تحسين جاسب لـ"ناس"، (9 كانون الأول 2021)، إن "فرع نقابة الصيادلة في ذي قار أرسل وفداً لصيدليتي وأخذ 25 عينة من الأدوية، واستدعاني وطالبني بقوائم الشراء للتأكد من أسعارها، وكان السبب بأن أسعار البيع لدي تسببت بالضرر لأصحاب الصيدليات الأخرى، لكن عندما استمعوا لأسبابي اقتنعوا وانتهى الموضوع".

وأضاف جاسب، "تفاجأت اليوم بقدوم نقيب الصيادلة/المركز العام مصطفى الهيتي وأعضاء مجلس النقابة وممثلي فرعها في ذي قار، وسألني الهيتي عن سبب بيعي لأحد الأدوية بمبلغ 50 ألفاً، وأوضحت له بأن لي فيه هامش ربح جيد، فرفض وقال يفترض بي أن أبيعه بسعر 66 ألفاً كي لا يتضرر بقية الصيادلة".

وتابع، "أبلغت النقيب بأن أهالي محافظة ذي قار من ذوي الدخل المحدود وفيها الكثير من العاطلين، ولا تناسبهم الأسعار المرتفعة، وما دام أنني أتربح من بيع الأدوية فلا داعي لزيادة الربح ما دمت مقتنعاً به".

وأوضح جاسب، بأن "الحديث استمر بتلك الصورة، حتى أمر الهيتي بإغلاق الصيدلية، واستدعائي إلى مقر النقابة العام في بغداد يوم السبت المقبل".

ولم يتسن لـ’ناس’ الحصول على تعليق من نقابة الصيادلة في ذي قار أو المركز العام في العاصمة بغداد.، بشأن ذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ضجة’ في ذي قار: إغلاق صيدلية بسبب ’رخص’ أسعارها واستدعاء صاحبها إلى بغداد!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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