التعليم تكمل استعدادتها لاعلان القبول المركزي

2021/12/09 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، اكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022/2021.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اليوم (9 كانون الاول 2021)، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اكد خلال الاجتماع مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، أن ملف القبول المركزي يمثل مفصلا سنويا مهما يتطلع اليه الطلبة وعوائلهم الكريمة مشددا على إكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول وسرعة إنجازها ودقة البيانات في المنظومة الإلكترونية.".

واضاف البيان، ان "ممثلي دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة اعربوا عن حرصهم الكبير على ملف القبول المركزي" مؤكدين أن "العمل جار ومستمر من أجل إكمال نتائج القبول المركزي وإعلانها في الأيام القليلة المقبلة".

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