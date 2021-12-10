2021/12/10 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XB180knmNrY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري .. بأمكاننا الحصول على اغلبية النصاب في البرلمان الجديد للمضي بتشكيل حكومة الاغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري .. بأمكاننا الحصول على اغلبية النصاب في البرلمان الجديد للمضي بتشكيل حكومة الاغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).