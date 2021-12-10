البيت الأبيض: لا خيار أمام إيران سوى الامتثال للاتفاق النووي

2021/12/10 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، أن لا خيار أمام إيران للخروج من دائرة العقوبات سوى الامتثال للاتفاق النووي.

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وذكر البيت الأبيض في تصريحات، (9 كانون الأول 2021)، ان "الرئيس الأميركي جون بايدن ملتزم بضمان عدم حيازة ايران لسلاح نووي".

وأضاف أن " بايدن باشر التحضيرات في حال فشلت السبل الدبلوماسية في الملف النووي الايراني".

وأكد البيت الأبيض أنه "اوضحنا لايران ان السبيل الوحيد للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال للنووي".

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