حزب كردي يتوقع ما سيحدث بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق- عاجل

2021/12/10 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانيةأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الخميس، أن الانسحاب الأميركي بهذا التوقيت ستكون له عواقب وخيمة.وقال فقي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الأوضاع الأمنية الأخيرة تشير لحاجة فعلية لتواجد القوات الأميركية في البلاد".وأضاف أن "داعش مايزال يشكل تهديدا خطيرا على المناطق المتنازع عليها، لذلك فأن الاستعجال بالانسحاب الأميركي بهذا التوقيت، سيؤدي لعواقب كما حدث عام 2014".

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