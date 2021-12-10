2021/12/10 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S81GngC4N_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى الدليمي: فاوضنا الفصائل المسلحة للخروج من المناطق السنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى الدليمي: فاوضنا الفصائل المسلحة للخروج من المناطق السنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).