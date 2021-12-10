وزير الدفاع يهنئ بذكرى النصر: العراقيون اثبتوا أنهم أهل لفرض السيادة

2021/12/10 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدم وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الجمعة، التهاني بالذكرى الرابعة لانتصار العراق على عصابات داعش الإرهابية.وذكر عناد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع إطلالة صباح العاشر من كانون الأول أطلت مع قطرات ندى فجره الوضاء ذكرى عزيزة على قلوب العراقيين عامة وعلى بواسل الجيش والقوات المسلحة البطلة على وجه الخصوص الا وهي الذكرى الرابعة ليوم النصر ذلك اليوم الذي رسم فيه أبطال العراق من الجيش الباسل والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمرگة والحشدين الشعبي والعشائري ومعهم كل شرائح شعبنا العراقي الأصيل مستمدين العون من الباري جل في علاه متباركين بمساندة ودعم المرجعية الدينية الرشيدة التي اطلقت فتواها الخالدة للجهاد والتحرير".وأضاف: "اذ رسموا في معارض البطولة والتضحية والفداء أجمل الصور التي تأطرت بذودهم عن حياض وتربة الوطن العزيز وليثبتوا انهم أهل لفرض السيادة العراقية والسيوف البتارة التي أذاقت ولاتزال فلول الإرهاب مر الهزيمة والخذلان ولتكتب بمداد البطولة حروف يوم النصر العراقي الأغر وهي تعلن تحرير كامل المدن العراقية المغتصبة من دنس الإرهاب الداعشي وإشراقة شمس السلام والأمان والحرية في سمائها من جديد".وتابع: "نستذكر هذا اليوم العزيز بكل فخر واعتزاز مباركين لمدننا الغالية التي عادت تبتسم للأمل والحياة وهي تتحرر من شذاذ الآفاق وصناع الموت مستذكرين بإجلال وإكبار شهداءنا الأبرار الذين منحوا الدماء ثمنا" للتحرير والسيادة والعزة داعين الباري سبحانه ان يسكنهم في جنان خلده مع الصديقين والشهداء انه سميع مجيب ولاننسى الجرحى الأبطال الذين حملوا الجروح أوسمة فخر على صدورهم بعد ان ذادوا بالدماء لإرواء خصبة عراقنا الحبيب".واكمل قائلا: "كل عام وعراقنا الغالي وشعبنا الاصيل وجيشنا الباسل بألف خير وأمن وسلام".

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