قضية إغلاق الصيدلية تتفاعل في ذي قار.. بيان من مكتب المحافظ

2021/12/10 | 00:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، إنه اجرى اتصالاً هاتفياً مع نقيب صيادلة العراق، للاستيضاح حول أسباب غلق النقابة لإحدى الصيدليات الأهلية في المحافظة.

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وذكر الخفاجي بحسب بيان لمكتبه تلقى "ناس"، نسخة منه بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة (10 كانون الأول 2021)، أن "نقيب الصيادلة أكد ان الغلق جاء بعد ملاحظات فنية عن الصيدلية المذكورة، ولا علاقة للأسعار بالسبب".

وأضاف أن "النقابة ستصدر بياناً توضيحياً حول الأسباب والملاحظات الفنية التي تسبب باتخاذ هذا القرار".

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